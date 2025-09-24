Inflación se ubica en 3.74% en primera quincena de septiembre

La inflación anual en México registró un avance 3.74% en la primera mitad de septiembre de 2025, con lo que liga tres quincenas al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un aumento de 0.18% respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más alta para dicho periodo desde septiembre de 2023.

El incremento anual de precios en la primera mitad de septiembre estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.76%, dentro del rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.63% a un máximo de 3.86% previsto por las 38 instituciones financieras consultadas por Citi.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de septiembre, fueron: las colegiaturas de primaria con un aumento quincenal de 5.75%; preescolar, 5.89%; secundaria, 5.48%; preparatoria, 2.71%; y Universidad, 1.63%; así como el pollo, 0.50%; carne de res, 0.43%; loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.2%; y vivienda propia, 0.11%.

Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: los servicios profesionales con una contracción quincenal de 15.31%; el aguacate, -5.94%; papa y otros tubérculos, -4.29%; naranja, -4.66%; lechuga y col, -5.01%; transporte aéreo, -3.37%; tequila, -2.8%; jitomate, -1.4%; gas doméstico LP, -052%; y huevo, -0.66%.

El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del noveno mes del año de 0.22% y anual de 4.26%, cifra ligeramente mayor al 4.25% observado en la quincena previa. A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 4.19% y los de servicios, 4.32%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.

El índice de precios no subyacente subió 0.48% en la primera quincena de septiembre, con lo que su alza anual fue de 2.01% contra el aumento de 1.66% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 2.96% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.23%.

Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo en la primera mitad del presente mes una variación quincenal de 0.24% y un aumento anual de 3.71%.

Producción de empresas constructoras retrocede en julio

El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.3% durante julio pasado, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, cuatro de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual en el valor de su producción durante el séptimo mes del presente año.

Los segmentos cuya producción observó una disminución en julio pasado fueron: Edificación que registró una caída mensual de 2.9%; Electricidad y Telecomunicaciones, -1.6%; el segmento de "Otras Construcciones", -0.8%; y Agua, Riego y Saneamiento -0.5%.

Por el contrario, los dos que reportaron un aumento fueron: Transporte y Urbanización con un alza mensual de 0.1%, así como Petróleo y Petroquímica con un repunte de 16.2%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 29.1% del valor de la producción de las empresas constructoras en julio con una caída anual de 36.6% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 70.9% del valor, con un aumento de 0.5%.

En el séptimo mes de 2025 el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una baja de 0.7%. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.7%, mientras que el personal no dependiente disminuyó 1.6%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.4%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.6%, y el grupo de ´otros´ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 7.1%.