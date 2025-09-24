logo pulso
Generó TikTok más de 58 mil empleos

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Generó TikTok más de 58 mil empleos

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma de entretenimiento TikTok reportó que en 2024 tuvo un impacto económico en México de 45 mil 240 millones de pesos, con más de 58 mil 614 empleos directos, indirectos e inducidos.

La empresa genera una derrama económica directa de 6 mil 347 millones de pesos, correspondiente a ingresos generados, pago de salarios, inversiones, impuestos y compra de bienes y servicios.

De forma indirecta, registró 30 mil 825 millones de pesos, en venta de bienes y servicios de micro y pequeñas empresas (MiPymes) que utilizan TikTok, de acuerdo con el primer reporte sobre su contribución para un país en Latinoamérica, Contribución socioeconómica de TikTok en México, realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

En tanto, en efectos inducidos al consumo, la plataforma reportó 8 mil 68 millones de pesos, equivalentes al desembolso que realizan los empleados de TikTok y las MiPymes que la utilizan.

“Se ha consolidado como una plataforma para la expresión creativa y la conexión con diferentes comunidades y personas usuarias, también como aliada para el posicionamiento, visibilidad y crecimiento de los negocios locales”, indica el documento.

El informe de la compañía resaltó que una de cada cinco MiPymes con acceso a internet en México ya utiliza TikTok, mientras que siete de cada 10 empresas consideran expande sus marcas.

