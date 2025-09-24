logo pulso
Sufre economía peor caída anual

Registró en julio un retroceso de 1.2% respecto al mismo mes de 2024

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Sufre economía peor caída anual

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana inició la segunda mitad de 2025 con el pie izquierdo, registrando su peor caída anual en más de cuatro años, mostraron datos publicados por el Inegi.

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), una especie de Producto Interno Bruto mensual, registró en julio un retroceso de 1.2% respecto al mismo mes de 2024, según cifras ajustadas por estacionalidad, es decir, su mayor contracción desde febrero de 2021 y superando la caída de 0.2% prevista por el Inegi.

“Con este dato, se confirma nuestra expectativa de que la actividad exhiba un lento dinamismo a lo largo del segundo semestre, todavía afectada por un entorno de incertidumbre, así como por la desaceleración económica en Estados Unidos”, afirmó Alejandro Saldaña, economista en jefe de grupo financiero BX+.

El desempeño de la actividad en julio refuerza las previsiones poco alentadoras para el crecimiento de la economía mexicana en 2025, a pesar de haber sido revisadas al alza respecto a lo esperado hace un par de meses.

El Banco de México elevó su previsión de crecimiento para este año a 0.6% en su informe de agosto de 2025, desde una expectativa previa de 0.1%, por un mejor desempeño del PIB en el segundo trimestre.

Además, hace unos días el Fondo Monetario Internacional ajustó al alza su estimación, pasando de 0.2% a 1.0%.

Sin embargo, la actividad económica sigue débil y entre los riesgos que enfrenta está el aumento de la deuda pública, lo que podría reducir el espacio fiscal para responder ante choques, advirtió México ¿Cómo vamos?

SLP

El Universal

Registró en julio un retroceso de 1.2% respecto al mismo mes de 2024

