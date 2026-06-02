Inseguridad frena al PIB

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Ciudad de México.- Debido a que el clima no es propicio para inversiones ante los crecientes problemas de inseguridad pública e incertidumbre política interna, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron sus expectativas de crecimiento de este y el próximo año.

El consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero bajó de 1.38% a 1.10% el pronóstico de expansión para la economía nacional en 2026 por tercera vez consecutiva.

Lo mismo ocurrió con el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, con una revisión a 1.80% desde el nivel de 1.88% que mostró la encuesta anterior.

Incluso, la encuesta muestra que en los próximos 10 años la tasa de crecimiento de la economía no llegará ni a 2%, tasa promedio histórica que se ha presentado durante las últimas décadas.

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Por consiguiente, los analistas ajustaron a la baja sus expectativas para la creación de empleos en el país, al pasar de 332 mil a 305 mil registros de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2026, y de 425 mil a 409 mil para el próximo año.

Los participantes en la consulta advirtieron que están pesando más las condiciones internas que las externas como obstáculos para que la actividad productiva del país acelere. Por esa razón, ninguno afirmó que es buen momento para las inversiones.

De ahí que los consultados no movieron su estimación para la Inversión Extranjera Directa (IED) que podría captar el país en el presente año, quedando en 41 mil millones de dólares.

De la inflación, los especialistas revisaron a la baja el pronóstico para 2026 de 4.38% a 4.35%. Pero, subieron a 3.84% la de 2027, frente a 3.80% de la encuesta anterior.