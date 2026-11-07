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Invertirán 245 mdd en innovación médica

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Invertirán 245 mdd en innovación médica
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      Ciudad de México.- México busca multiplicar hasta por cuatro su producción de insumos farmacéuticos y petroquímicos en cinco años, afirmó este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de anunciar inversiones por 245 millones de dólares en innovación médica en la capital.

      El funcionario vinculó esta estrategia con los esfuerzos para reducir la dependencia exterior de materias primas petroquímicas estratégicas y principios activos farmacéuticos, los componentes que permiten a los medicamentos producir sus efectos.

      "La meta es, en los próximos 5 años, reducir esa dependencia y producir en México tres, cuatro veces más de lo que estamos produciendo hoy", declaró ante medios.

      Ebrard explicó que el objetivo requiere coordinación con las industrias petroquímica y farmacéutica, y situó a esos sectores, junto con los dispositivos médicos, entre los futuros motores del crecimiento mexicano.

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      El anuncio se realizó en el marco del Distrito Tlalpan, un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey para conectar hospitales, universidades y empresas, y llevar descubrimientos científicos del laboratorio a las pruebas clínicas y su desarrollo comercial.

      La inversión comprende 225 millones de dólares para la expansión de la empresa mexicana de investigación clínica Avant Santé y 20 millones para un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey.

      El componente de Avant Santé contempla 50 millones de dólares en una primera etapa, 75 millones en una segunda y 100 millones asociados a empresas emergentes en etapa inicial, con crecimiento previsto conforme se sumen nuevos proyectos.

      Una segunda etapa prevé servicios de diagnóstico molecular, genómica y análisis de muestras, además de integrar aproximadamente seis empresas de investigación y desarrollo de formulaciones y una unidad de fabricación de insumos para ensayos clínicos.

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