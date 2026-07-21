J. Greer se reunirá con Sheinbaum y Ebrard

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera ronda bilateral de negociaciones entre México y Estados Unidos y el quinto encuentro de la revisión del T-MEC se realizarán esta semana.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará a la Ciudad de México el miércoles 22 de julio por la tarde, en donde estará hasta el viernes 24 de julio, para reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho viernes, el gobierno estadounidense impondrá aranceles a una lista de 60 países, entre ellos México, por presuntamente importar bienes hechos con trabajo forzoso.

Greer dio a conocer que, en esta tercera ronda de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) los equipos de los dos países se reunirán por tres días para discutir los aranceles al acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Greer dijo que "este trabajo ha producido éxito, incluyendo el progreso reciente en temas identificados en el documento Estimación Comercial Nacional 2026, sobre Barreras al Comercio Exterior.