¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En una decisión sorpresiva, la junta directiva de Nvidia restituyó al CEO Jensen Huang el lunes, aparentemente a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, apenas unos días después de rechazar la oferta de Huang de regresar al fabricante de chips, donde fue uno de los principales evangelistas de la inteligencia artificial.

Fue el giro más reciente en las repercusiones de la admisión de Huang de un amorío con una mujer sospechosa de ser una espía china.

"La junta cree que Jensen es la persona adecuada para liderar NVIDIA, y que su restitución redunda en lo más conveniente para nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", indicó en un comunicado el presidente de la junta, Harvey C. Jones.

Trump, quien mantiene una estrecha relación personal con Huang, pidió la restitución la noche del domingo, y se atribuyó el mérito de la decisión de la junta en una entrevista el lunes con CNBC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Creo que mi intervención fue muy importante", aseveró Trump.

El presidente afirmó que habló con Huang el domingo sobre la restitución y que su gobierno le aseguró a Nvidia que no había preocupaciones de seguridad nacional por el regrevaso de Huang.

"La junta decidió hacer lo que queríamos que hicieran", sostuvo el presidente. Declinó decir si llamó a la reunión de la junta.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se involucró durante el fin de semana para presentar el argumento de Trump ante la junta de Nvidia, según una persona familiarizada con el asunto.