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Valores

Mercados en México y EU retroceden

Por EFE

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Mercados en México y EU retroceden
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,9 % para acumular nueve cierres en rojo, seis en fila, en las últimas 10 jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a las 64.821,61 unidades, en una jornada de caídas en el mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó 0,27 %; las pérdidas se debieron al incremento en las tensiones en Medio Oriente", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,22 % frente al dólar, al cotizar en 17,4 unidades por billete verde, frente a los 17,44 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,87 %, después de que el presidente Donald Trump, amenazara a Irán con llevar a cabo nuevos ataques.

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      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 49.918 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,62 %, hasta 7.266 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,98 %, hasta 25.169 enteros. Trump dijo que volverá a atacar "con  dureza" a Irán. Esta noticia hizo subir los precios del petróleo de Texas (WTI) un 2,1 %, hasta 90,03 dólares el barril.

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