Lazzeri llama a mantener cabeza fría tras amenaza de Trump

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descarta que su país no renueve el Tratado comercial de América del Norte (T-MEC) porque "no lo necesita", el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, aseguró que hay que mantener la "cabeza fría".

Lazzeri llama a mantener la calma ante amenazas de Trump

En entrevista de medios luego de rendir protesta ante la Comisión Permanente como representante diplomático, Lazzeri Montaño sostuvo que México, Estados Unidos y Canadá necesitan el tratado comercial porque con él "somos más fuertes".

"La presidenta lo dice, cabeza fría ante todo. Lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, la segunda ronda, hay otra cera ronda el 20 de julio. Entonces nosotros seguimos trabajando. Al final estamos convencidos de que tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países. Hay ya vemos cómo la economía estadunidense, la inflación, hay ahí elementos por las tarifas, entonces nosotros pues a seguir diciendo que Norteamérica es más fuerte con este tratado, México le aporta competitividad y le aporta mucho valor y entonces seguiremos en eso", afirmó.

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Plan México y negociaciones para fortalecer la región

El embajador sostuvo que el Plan México "no nada más alcanza" para suplir al T-MEC, sino que está enfocado en la reindustrialización, en sustituir importaciones, en tener más resiliencia, en no depender tanto de otros países, "y para nuestra sorpresa, es lo que está pasando, o es la narrativa que trae y la intención del gobierno de estadunidense, cómo traemos más trabajo, más manufactura, más producción acá y estamos convencidos de que ese es el camino".

"Al final quizás todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llegar ahí, pero lo que queremos los tres países es que las cosas se produzcan más acá, que el valor agregado se quede acá, que haya mejores salarios y en general que tengamos mayor crecimiento", concluyó.

Roberto Lazzeri agradeció a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su "confianza y respaldo" al ratificar este miércoles 10 de junio su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos.

En sus redes sociales, Lazzeri declaró que la relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana.

"La relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana, una representación que conjugue rigor técnico, sensibilidad política y compromiso con la dignidad de México y de las comunidades mexicanas en el exterior", escribió.

En la conferencia mañanera de este día en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la siguiente se tendrá otra ronda de conversaciones con Estados Unidos por el T-MEC.

"Entonces, toda la semana vamos a estar concentrados. Nos va a acompañar Altagracia (Gómez Sierra) también; el nuevo embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri; y desde luego, todo el equipo de la Secretaría de Economía", comentó.