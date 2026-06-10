Presenta plataforma para abrir negocios en todo el país

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José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, que inició operaciones en abril, y funciona en 71 municipios hasta el momento.

El funcionario federal detalló que se reducen los requisitos solicitados de un promedio de 63 a 10, lo que significa 84% menos requisitos; y disminuye de 60 días a un inicio inmediato.

De siete licencias se reduce a la presentación de seis avisos y una licencia, la de venta de bebidas alcohólicas, para pequeños y medianos negocios, explicó.

"Obtienen un acuse para iniciar actividades que puedes presentar en caso de que en autoridad llegue a hacer una verificación. La meta es cerrar junio con los 100 municipios que concentran la mayor cantidad de empleos, el 50% de empleos en el país", dijo.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de trámites para abrir un negocio, e hizo un llamado a los municipios para que se adhieran a la plataforma.

"El objetivo es que en 24 horas, un pequeño establecimiento pueda tener su resolución, de que ya puede iniciar su operación sin prácticamente ningún trámite, y si hay algún pago de derechos, que se haga también de manera electrónica", comentó.

NO HAY PROBLEMAS POR EL MUNDIAL

Sheinbaum afirmó que no existen problemas para inaugurar el Mundial de Futbol, derivado de diversas protestas que se anunciaron para realizarse mañana en inmediaciones del Estadio Azteca; afirmó que "está todo bajo control".

"Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena organización, y también todo el ánimo a la selección", expresó.

Dijo que esta tarde decidirá si existen condiciones para abrir el Zócalo capitalino y realizar la inauguración del Mundial de Futbol, ya que no asistirá al Estadio Azteca, o si deberá realizarlo en alguna sede alterna por el plantón de maestros de la CNTE. Y a unas cuantas horas de la inauguración del Mundial, la presidenta expresó que "ya estamos en espíritu mundialista" y "de amor y paz".

Añadió que si no se abre el Zócalo, podría ver el partido inaugural en alguna de las 18 sedes instaladas en la Ciudad de México, que lo transmitirán, o en una televisión instalada en Palacio Nacional.

"Si por alguna razón, no se puede para el día de la inauguración, el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México, que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno. Ya sea que lo vea en una de las 18 sedes o aquí mismo vamos a adaptar una televisión, que ya lo teníamos programado para que todos los que trabajan aquí, en el gobierno, los que van a venir a trabajar ese día, lo puedan ver", dijo.

En cuanto a las protestas anunciadas por diversos sectores (maestros, personal médico, madres buscadoras, pensionados, organizaciones campesinas, entre otros) dijo que el gobierno está preparado para contenerlas.

"Ayer y hoy, está preparado tanto el gobierno de la ciudad, como el gobierno de México, hay mucha coordinación y no hay problema", explicó.

En ese sentido, añadió que está garantizada la seguridad para los turistas que acudirán a presencia la inauguración del mundial de futbol y el partido inaugural.

"Toda la seguridad del turismo en México, ha aumentado 12% el número de visitantes a México, del año pasado a este están llegando visitantes a la ciudad, a Monterrey a Guadalajara para los partidos, y a todo México. Entonces, no hay ningún problema, se reciben más visitantes", expresó.

Sheinbaum Pardo también se refirió a las obras de infraestructura realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y afirmó que la primera fase fue concluida, y después del mundial inicia la segunda y tercera fase de remodelación.

"Está perfecto el aeropuerto, la primera fase del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México quedó terminada en tiempo y forma, y está funcionando muy bien, la sala, por ejemplo, de inmigración son otra cosa completamente distinta, muchísimos espacios para recibir a los visitantes, se puede entrar de manera electrónica, o si no tienen chips su pasaporte, pueden entrar a través de los agentes de migración que están en los distintos lugares", explicó.