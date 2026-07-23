México, al borde del estancamiento

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CIUDAD DE MÉXICO.- La alta incertidumbre por el T-MEC, el freno de la inversión privada, la dinámica fiscal y la política monetaria le están restando 0.5 puntos porcentuales al crecimiento, lo que aumenta el riesgo de un estancamiento en México, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Ante el freno a la inversión, pronosticó un crecimiento del 0.9% y del 1.1% en 2026 y 2027, respectivamente, es decir, por debajo del promedio de México de los últimos 20 años de 1.6% y del crecimiento regional.

Consideró que, si no se hacen mejoras en las políticas, en particular reglas más favorables para la inversión en el sector energético, reducción creíble del crimen organizado, el riesgo de volver a la trayectoria de estancamiento prepandémico aumenta constantemente.

Con una menor inversión y bajo crecimiento económico, advirtió que México perderá la oportunidad de capitalizar plenamente la realineación de las cadenas de suministro globales y los cambios geopolíticos más amplios.

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La incertidumbre sobre el futuro del T-MEC parece estar afectando más las decisiones de inversión, sobre todo a la debilidad en la parte extranjera que los flujos comerciales, puntualizó.

"No esperamos que las revisiones del acuerdo generen una relocalización significativa de la producción ni una corrección importante de los desequilibrios comerciales", anticipó.

En ese contexto proyectó una moderada inversión extranjera directa durante los próximos dos años, de 2% al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el Instituto de Finanzas Internacionales, muy por debajo de las remesas recibidas y modestas en comparación con otros países de la región.