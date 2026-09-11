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México impulsa el tequila hacia India

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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México impulsa el tequila hacia India
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      Ciudad de México.- México e India avanzan hacia un acuerdo comercial parcial con el que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) busca reducir aranceles y acelerar su expansión en India, ante el descenso mundial del consumo de bebidas alcohólicas y la contracción del consumo estadounidense, su principal mercado exterior.

      "Va a ser un acuerdo parcial en donde se van a negociar únicamente los productos que son de interés, no va a ser un acuerdo total o de libre comercio", explicó Ana Cristina Villalpando, directora general del organismo, quien prevé noticias este año.

      India vende a México tres veces más de lo que compra, y la CNIT pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, priorizar al tequila y las demás denominaciones de origen mexicanas.

      India recibe 2 millones de litros anuales de tequila y el volumen creció más de 30 % entre 2024 y 2025, pese al arancel del 150 % y a impuestos locales que llevan la carga hasta 264 %, según datos expuestos por la industria.

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      México exportó 405,9 millones de litros en 2025, un 1,4% más interanual. Su principal mercado EU absorbió 331,4 millones, el 81,64%, pero retrocedió 1%, al igual que España con un retroceso de 7,6 %. En tanto, Colombia (+123,1%), Australia (+40,9%) y Reino Unido (+29,4%) encabezaron la expansión.

      La directiva también observó oportunidades en Costa Rica, por su turismo, Japón y China; aunque aclaró que la India es el único destino con estrategia y coordinación gubernamental.

      La industria produjo 584 millones de litros en 2025, llega a más de 120 países, generó exportaciones por 4.130 millones de dólares en 2024 y de ella dependen más de 100.000 familias.

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