logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Mundial de Futbol atrajo a 7.8 millones de viajeros

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Mundial de Futbol atrajo a 7.8 millones de viajeros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Las ciudades sedes del Mundial de Futbol recibieron 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas, del 8 de junio al 19 de julio, aseguró la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

      También se estima que hubo una derrama económica total de 65 mil millones de pesos; una turística de 42 mil 276 millones; y la generación de 130 mil 900 empleos en las tres sedes: 100 mil en la Ciudad de México, 15 mil 800 en Monterrey y 15 mil 100 en Guadalajara.

      "Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país. Se fueron hablando de nuestros sabores, tradiciones, de nuestros paisajes, pero sobre todo de la hospitalidad de las y los mexicanos. Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística", expresó.

      Informó que la ocupación hotelera promedio fue de 66%, un incremento de 13 puntos respecto al mismo periodo de 2025. En días de partido, las tasas oscilaron entre 85% y 90%.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En conectividad, los aeropuertos de las sedes movilizaron 6.4 millones de pasajeros, de los cuales 4.2 millones fueron vuelos nacionales y 2.2 millones a internacionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        EU condiciona renovación del T-MEC a entrega de agua y seguridad
        EU condiciona renovación del T-MEC a entrega de agua y seguridad

        EU condiciona renovación del T-MEC a entrega de agua y seguridad

        SLP

        El Universal

        México enfrenta presión de Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 y garantizar seguridad en la frontera.

        Santander reafirma apuesta por crecimiento en México
        Santander reafirma apuesta por crecimiento en México

        Santander reafirma apuesta por crecimiento en México

        SLP

        El Universal

        El banco español mantiene estrategia disciplinada para asignar capital en segmentos rentables.

        Repuntó economía 0.2% en junio
        Repuntó economía 0.2% en junio

        Repuntó economía 0.2% en junio

        SLP

        El Universal

        De acuerdo con el Inegi, ganó fuerza con el inicio de la Copa Mundial de Futbol

        Pemex y CFE con mayor carga sin IP
        Pemex y CFE con mayor carga sin IP

        Pemex y CFE con mayor carga sin IP

        SLP

        El Universal

        Incrementaría el riesgo de un mayor deterioro en sus perfiles financieros