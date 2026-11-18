¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente del consejo de administración de Nvidia, Harvey Jones, afirmó el martes que la junta directiva de la compañía no tiene intención de restituir a Jensen Huang como director general.

Huang había señalado apenas horas antes que estaba dispuesto a regresar para tomar las riendas de la empresa fabricante de microprocesadores si recibía la invitación del consejo. Fue la primera declaración pública de Huang desde que dejó abruptamente la compañía la semana pasada luego de que salió a relucir una relación extramarital con una presunta espía de China.

Huang señaló en redes sociales que si el consejo llegaba a la decisión de que su regreso era lo mejor para los accionistas, los empleados, la empresa y el país, se sentiría "honrado de responder a estos llamados". Reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal.

Algunas figuras de la industria tecnológica —incluido el CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk— han pedido la restitución de Huang, un destacado promotor de la industria de la inteligencia artificial que supervisó el desarrollo de Nvidia como el proveedor clave de chips que impulsan modelos avanzados de IA. El presidente estadounidense Donald Trump, un aliado de Huang, también se ha expresado a favor de su regreso al frente de la empresa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Huang reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal, pero aseguró que ha recibido una "oleada" de apoyo por parte de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para su regreso.

El reporte de ganancias de la compañía no mencionó a Huang

En su reporte trimestral dado a conocer el martes, Nvidia no hizo mención de la salida de Huang o de su posible regreso.

A pesar de la agitación, Nvidia superó ampliamente las expectativas trimestrales de Wall Street, obteniendo ingresos por más de 116.000 millones de dólares, el doble del nivel de hace un año. La compañía también registró una ganancia neta de 2,70 dólares por acción, superando las estimaciones de 2,48 dólares.

Nvidia, con sede en Santa Clara, California, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Huang.