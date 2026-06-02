Nvidia da el gran salto a las PC con IA
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Nueva York.- El gigante tecnológico Nvidia anunció este lunes que se adentra en el sector de los ordenadores personales (PC) con inteligencia artificial (IA) con su nuevo "superchip" RTX Spark, con el que pasará a competir con otros titanes del sector como Intel, Advanced Micro Devices (AMD) o Apple.
"Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC", afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante la conferencia GTC de la compañía, un evento que se celebra estos días en Taipéi (Taiwán) y que coincide con la feria Computex.
El empresario, que definió a este chip como "el más increíble que el mundo haya construido jamás", mostró al público dos ordenadores portátiles equipados con RTX Spark, en cuyas pantallas se proyectaban imágenes de los videojuegos Forza Horizon 6 y 007 First Light.
Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la taiwanesa MediaTek, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6.144 núcleos.
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Según el medio especializado CNBC, el "superchip" podría revolucionar la industria de los PC, que ya atraviesa una etapa de cambio debido a la Inteligencia Artificial y mientras los procesadores basados en ARM, como los de Nvidia, ganan terreno frente a los x86 de Intel y AMD.
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