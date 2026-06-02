logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Nvidia da el gran salto a las PC con IA

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Nvidia da el gran salto a las PC con IA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- El gigante tecnológico Nvidia anunció este lunes que se adentra en el sector de los ordenadores personales (PC) con inteligencia artificial (IA) con su nuevo "superchip" RTX Spark, con el que pasará a competir con otros titanes del sector como Intel, Advanced Micro Devices (AMD) o Apple.

      "Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC", afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante la conferencia GTC de la compañía, un evento que se celebra estos días en Taipéi (Taiwán) y que coincide con la feria Computex.

      El empresario, que definió a este chip como "el más increíble que el mundo haya construido jamás", mostró al público dos ordenadores portátiles equipados con RTX Spark, en cuyas pantallas se proyectaban imágenes de los videojuegos Forza Horizon 6 y 007 First Light.

      Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la taiwanesa MediaTek, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6.144 núcleos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según el medio especializado CNBC, el "superchip" podría revolucionar la industria de los PC, que ya atraviesa una etapa de cambio debido a la Inteligencia Artificial y mientras los procesadores basados en ARM, como los de Nvidia, ganan terreno frente a los x86 de Intel y AMD.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estudio prevé caída en el uso de efectivo en México hacia 2030
        Estudio prevé caída en el uso de efectivo en México hacia 2030

        Estudio prevé caída en el uso de efectivo en México hacia 2030

        SLP

        El Universal

        El gerente general para América Latina resalta que consumidores adoptan métodos de pago más rápidos y seguros.

        Banxico reporta aumento del 2.6 % en remesas
        Banxico reporta aumento del 2.6 % en remesas

        Banxico reporta aumento del 2.6 % en remesas

        SLP

        EFE

        Suman 19.676 millones de dólares en 2026

        Remesas caen en abril, bajan a 4 mil 978 mdd
        Remesas caen en abril, bajan a 4 mil 978 mdd

        Remesas caen en abril, bajan a 4 mil 978 mdd

        SLP

        El Universal

        A pesar de la caída mensual, las remesas en abril 2026 crecieron 3.7% respecto al mismo mes del año anterior.

        Cierre de Ormuz amenaza con golpe económico global
        Cierre de Ormuz amenaza con golpe económico global

        Cierre de Ormuz amenaza con golpe económico global

        SLP

        El Universal

        Economistas del WEF advierten que un bloqueo prolongado podría acercarse al impacto de la crisis por covid-19