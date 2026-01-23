Pensión Bienestar: ¿Quién recibe su depósito hoy 23 de enero?

Conforma avanza el mes de enero, el calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar, otorgadas por el gobierno federal, comienza a llegar a su fin.

Esto significa que todas las y los beneficiarios de los programas tendrán acceso a su apoyo económico correspondiente para al bimestre de enero y febrero -dependiendo del programa al que están registrados-.

¿Qué letra recibe pago hoy 23 de enero?

En la ya conocida costumbre del gobierno de México, la entrega de recursos se raliza de manera alfabética.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Secretaría del Bienestar, este viernes 23 de enero reciben su pago todas las personas con derechohabiencia cuyo primer apellido comience con la letra "R".

A partir de esta fecha, las y los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Solteras y Trabajadoras, podrán acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar a retirar su depósito.

Los pagos terminarán de realizarse el próximo 28 de enero, y seguirán el siguiente orden:

· S: lunes 26 de enero

· T, U y V: martes 27 de enero

· W, X, Y y Z: miércoles 28 de enero

¿De cuánto son los montos para las Pensiones del Bienestar en 2026?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que los montos bimestrales actualizados para 2026 de las Pensiones para el Bienestar son lo siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

· Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

· Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

· Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.