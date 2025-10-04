Grupo México entra en puja por Banamex

Ciudad de México.- Grupo México, de Germán Larrea, realizó este viernes una oferta vinculante para adquirir 100% de Grupo Financiero Banamex, nueve días después de que Citi anunciara la venta de 25% del banco al empresario Fernando Chico Pardo.

“Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra de 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión de 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir 75% a un múltiplo de 0.80 veces valor libro. Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, añadió Grupo México.

El conglomerado minero resaltó que esta oferta colocaría a Banamex bajo el control de Grupo México con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del país.

Acerca de la propuesta de Grupo México, Citi emitió un comunicado en el que se dijo comprometido a “maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado. Hasta ahora, no hemos recibido una oferta”, agregó el comunicado del grupo estadounidense.

“Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción”.