Termina racha de ganancias del peso

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó en 18.40 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.14% o tres centavos respecto al cierre del viernes anterior, de acuerdo con Bloomberg.

De esta forma, la moneda nacional rompió con la racha de tres semanas consecutivas de ganancias frente al billete verde. El peso mexicano fue de las pocas divisas que perdieron terreno, lo que se debe al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, que inició el 1 de octubre, generando incertidumbre sobre el impacto que tendrá en la actividad económica y de sus principales socios comerciales, comentaron los especialistas de Grupo Financiero Base.

En la semana, las divisas más depreciadas fueron el peso argentino, 7.16%; peso chileno, 0.55%; lira turca, 0.49%; peso mexicano, 0.14%; dólar canadiense, 0.13%, y rupia india, 0.07%.

En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia semanal de 1.1%, ligando tres semanas al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.32%, mientras que el S&P 500 subió 1.09%, ganando ambos indicadores en cuatro de las últimas cinco semanas y alcanzando nuevos niveles récord.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una pérdida de 0.52%, se ubicó en 61.984,43 unidades.