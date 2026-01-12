logo pulso
Peso mexicano aumenta su valor frente al dólar este lunes

Se fortalece en una jornada marcada por ganancias

Por El Universal

Enero 12, 2026 10:22 a.m.
A
Peso mexicano aumenta su valor frente al dólar este lunes

Durante la mañana del 12 de enero, el peso mexicano mostró ganancias sobre el dólar, el tipo de cambio se ubicó en un costo de $17.91, de acuerdo con Bloomberg.

El peso comenzó la semana con un repunte diario de 0,34% de la moneda estadounidense frente al viernes, lo cual coincidió con una caída de 0,41% del Índice Dólar (DXY).

"Hoy, el peso se beneficia del retroceso del billete americano, considerando las implicaciones del juicio de Powell y de los recientes datos de empleo en EU para la política monetaria de la Fed", escribieron analistas de Monex en una nota de apertura del mercado.

- ¿Qué precio tiene el dólar hoy 12 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en los diferentes bancos en México:

Banamex: MXN$18,45 por dólar

BBVA México: MXN$18,20 por dólar

Banorte: MXN$18,30 por dólar

Banco Azteca: MXN$19,05 por dólar

De acuerdo con Bloomberg, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este 12 de enero un tipo de cambio de $17,9842 por dólar.

