Peso se fortalece y dólar arranca en 17.26 este viernes

El tipo de cambio arrancó este 10 de abril con una clara tendencia a la baja para el dólar, que se ubicó en 17.26 pesos por unidad, consolidando una racha negativa frente a la moneda mexicana.

El movimiento representa una caída de 0.6% respecto al cierre previo, según reportes de Dow Jones, y confirma un patrón que ya suma cinco jornadas consecutivas de retroceso para la divisa estadounidense.

El comportamiento reciente no es menor: en apenas una semana, el dólar acumula una baja de 3.46%, mientras que en el comparativo anual la depreciación alcanza 12.11%, reflejando un entorno más favorable para el peso.

Menos volatilidad, más estabilidad

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A diferencia de meses anteriores, el tipo de cambio muestra ahora menor volatilidad, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en los mercados cambiarios.

Detrás de este escenario hay varios factores. Entre ellos, el dinamismo que ha generado el fenómeno del nearshoring, así como la expectativa de ingresos por turismo y actividad económica vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el panorama no está exento de riesgos. El comportamiento del dólar seguirá condicionado por decisiones clave como la política monetaria de la Reserva Federal, la evolución del T-MEC y posibles ajustes arancelarios en Estados Unidos.

El dólar podría repuntar hacia cierre de año

Pese a la fortaleza actual del peso, las proyecciones no anticipan que este nivel se mantenga todo el año. Diversos análisis colocan el tipo de cambio hacia finales de 2026 entre 19.30 y 20.50 pesos por dólar.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un nivel cercano a 19.70; Banorte lo ubica en 19.30; mientras que especialistas consultados por el Banco de México proyectan hasta 20.50 pesos.

En paralelo, Reuters advierte que el tipo de cambio sigue dentro del rango histórico de la última década —entre 16 y 22 pesos—, en un contexto donde la economía mexicana crecería apenas entre 1.15% y 1.4%.

Un peso que gana terreno

El peso mexicano se mantiene como una de las monedas más activas a nivel global, siendo la más negociada en América Latina y una de las principales en mercados emergentes.

Por ahora, el mensaje es claro: el peso gana terreno... pero el año todavía no está definido.