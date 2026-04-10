Entra en vigor ley para impulsar inversión en infraestructura

Un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 10 de abril entró en vigor la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la Soberanía Nacional (...).

"La presente Ley no podrá interpretarse como fuente autónoma de asignación presupuestaria, autorización de gasto, contratación de financiamientos, otorgamiento de garantías, ni de asunción de obligaciones financieras, directas o contingentes, a cargo del Estado, sin el cumplimiento de las disposiciones aplicables y, en su caso, de las autorizaciones que correspondan.

"En los supuestos en que participen entidades federativas o municipios, la aplicación de esta Ley se realizará conforme a la normativa aplicable en materia de disciplina financiera, presupuesto, contabilidad gubernamental y deuda pública, así como a los convenios que, en su caso, se celebren con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", destaca.

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También señala que los mecanismos de inversión y la contratación de proyectos estratégicos previstos en esta Ley se regirán por los principios de rectoría del Estado "en beneficio de la Nación, velarán en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano, como condición necesaria para generar condiciones favorables para el crecimiento económico nacional y la creación de empleos, y se instrumentarán exclusivamente dentro del marco jurídico aplicable en materia presupuestaria, financiera, contable y de deuda pública".

Después de que en el Senado se aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y ante preocupaciones por las Afores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó esto para beneficio del país.

En su conferencia mañanera del jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que "lo que propongamos, siempre (los opositores) van a decir que está mal".

"Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores, no. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga.

"De aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos", dijo la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal destacó las inversiones mixtas "que garantizan la soberanía del Estado" sobre las obras.

Comentó que esto lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con distintas obras como el Aeropuerto de Puerto Escondido, el Aeropuerto de Tepic y carreteras, entre otras.

"Entonces ¿Qué queremos? Pues más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país, y al mismo tiempo generar empleos, y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México", apuntó.