Pierden remesas poder de compra durante este año

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las remesas pierden poder de compra durante este año, debido a la inflación y la fortaleza del peso ante el dólar, coinciden analistas.

Cada hogar recibió un monto promedio de 426 dólares durante julio y se trata de la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Banco de México (Banxico), a partir de 1980.

Analistas de Banorte creen que el monto se debe al mejor panorama en el mercado laboral para los migrantes mexicanos en EU y los esfuerzos por enviar recursos extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Al convertir el monto a pesos, el ingreso equivale a 7 mil 438 mensuales y representa una disminución de 6.6% en comparación con julio de 2025, cuando la cifra promedio fue de 7 mil 960 pesos al restar la inflación nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para ponerlo en perspectiva, el monto actual es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria de tres personas que viven en zonas urbanas, cuyo precio por mes fue de 7 mil 637 pesos en julio, de acuerdo con datos del Inegi.

En cambio, en julio de 2025, las remesas alcanzaban para comprar más de tres canastas, pues había que desembolsar 7 mil 360 pesos. Esto se debe a que el tipo de cambio se apreció 6.6% y la inflación acumulada fue de 3.1% en un año.

El economista senior para México de BBVA Research, Juan José Li Ng, dijo que la contracción se explica, en parte, por el efecto inflacionario, pero principalmente por la apreciación cambiaria, la cual propicia que se cobren menos pesos por cada dólar que se manda.

El volumen de población hispana empleada en EU, del cual forma parte la población mexicana, mostró recuperación en julio.