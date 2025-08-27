Prevén inflación en servicios médicos

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de regulación y la supervisión de las autoridades de salud y del gobierno federal en las empresas privadas del sector, así como el incremento de demanda de estos servicios está propiciando un encarecimiento que puede alcanzar el 16% en 2025, advierten representantes del área.

Durante el webinar “Transparencia en costos hospitalarios”, organizado por la Asociación Soy Paciente, especialistas coincidieron en que el problema va en ascenso.

Rodrigo Díaz, subdirector de socios de salud en Seguros Monterrey New York Life, explicó que en los hospitales privados no hay claridad en sus precios.

“El cargo que te hacen es por el servicio y no por el medicamento en sí. A pesar de esta falta de regulación integral, existen algunos elementos de transparencia parcial, la mayoría de hospitales deben dar información de cuál es el costo de la habitación, de lo que tienen en terapia intensiva, etc. Sin embargo, no se cubren todos los rubros. Estamos trabajando en cómo buscar esta parte de transparencia en la información para las personas”, dijo.

Debido a este y otros factores, como el propio incremento de los precios en medicamentos, la inflación médica va por arriba de la inflación general.

“Hay estudios donde hablan que, para este año se espera alrededor de 16% de la inflación médica privada”, señaló Díaz.

Durante los últimos 10 años, el crecimiento en la cobertura de seguros médicos ha sido mínimo, lo que representa un reto significativo para el sistema de salud privado. Solamente dos puntos porcentuales se han incrementado en la penetración de asegurados, del 8 al 10% de la población. Son pocas personas aseguradas y pone a las aseguradoras en un reto importante en los costos hospitalarios, ya que del 2023 a 2024, han incrementado 17% el pago de siniestros o indemnizaciones explicó Rodrigo Díaz.

Este aumento impulsado por la baja penetración del seguro y el incremento en la frecuencia y severidad de los reclamos, afecta la sostenibilidad de las primas.