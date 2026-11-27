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BUENOS AIRES.- El Congreso de Argentina votó el jueves para prohibir que el banco central imprima dinero para pagar las cuentas del gobierno, consagrando así en la ley un pilar clave de la lucha del presidente Javier Milei contra la notoriamente elevada inflación del país.

Bajo la nueva carta orgánica, la "misión primaria y fundamental" del banco central será preservar el valor del peso, un objetivo que Milei ha intentado alcanzar en el cargo aunque, cuando era candidato en 2023, prometió abolir el banco y reemplazar la moneda local por el dólar de Estados Unidos.

La votación por 141 sufragios a favor y 0 en contra en la Cámara de Diputados, con 99 abstenciones, se llevó a cabo días después de que cifras preliminares mostraran que Argentina probablemente ha caído en recesión, cuando falta menos de un año para que el economista libertario intente ser reelegido.

Durante generaciones, cuando los gobiernos argentinos gastaban más de lo que recaudaban en impuestos, recurrían al banco central para imprimir pesos y cubrir la brecha, alimentando repetidas crisis, cambios y episodios de hiperinflación. La ley "pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional".

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