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El Banco de México (Banxico) corrigió al alza su pronóstico de crecimiento para la economía nacional para este año al colocarlo cerca del 2%.

Banxico ajusta pronóstico de crecimiento para 2026

Ahora está considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) avance 1.9% para el cierre del presente año.

En su Informe Trimestral destacó que es una tasa mayor a la estimación puntual de 1.5% que tenía en el último reporte.

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Con ello, dio a conocer que el intervalo para la variación esperada del PIB en ese año se ubica entre 1.7% y 2.1%.

En tanto, para 2027, Banxico no hizo ningún cambio, por lo cual se mantiene un crecimiento del PIB de 2% con un intervalo de entre 1.3% y 2.7%.

Para 2028, explicó que, al tratarse de un año bisiesto y su efecto, se anticipa un crecimiento del PIB de 2.5% con un intervalo de entre 1.7% y 3.3%.

Impacto de la inversión y consumo en el pronóstico

El banco central mexicano abundó que para 2026, la revisión refleja, principalmente, un desempeño mejor al anticipado de la actividad económica en el tercer trimestre.

Hizo ver que para el cuarto trimestre se anticipa una moderación en la actividad productiva, seguida de una gradual aceleración a lo largo del resto del horizonte de pronóstico.

Incluso, aseguró que, a pesar de la atonía mostrada por el consumo privado en el transcurso de 2026, recuperará la tendencia positiva.

Sin embargo, alertó que, pese a la mejoría de la inversión, seguirá relativamente débil ante la incertidumbre en torno a las revisiones anuales del T-MEC.