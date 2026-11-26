México y Luxemburgo acuerdan ampliar cooperación e inversión
Canciller Velasco y ministro Bettel destacan colaboración en finanzas sostenibles y comercio bilateral.
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México y Luxemburgo acordaron "más cooperación, más inversión y más comercio" en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Roberto Velasco recibió al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel, con acordó ampliar la cooperación en ámbitos de interés común y fortalecer la relación bilateral.
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"Después de ocho décadas de amistad, vamos por más cooperación, más inversión y más comercio", dijo el titular de la SRE.
Bettel y Velasco coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de los vínculos económicos y comerciales, así como de promover nuevas oportunidades de inversión en diversos rubros. En particular, abordaron posibilidades de colaboración en finanzas sostenibles.
A nivel multilateral, México y Luxemburgo intercambiaron puntos de vista sobre la reforma de las Naciones Unidas, la necesidad de fortalecer la representatividad y eficacia del Consejo de Seguridad, así como la próxima elección del titular de la Secretaría General de dicha Organización.
Bettel expresó que para Luxemburgo es importante contar con socios confiables, diversificar el comercio y tener más aliados, y reconoció que ambos países comparten el interés de generar empleos y crear prosperidad.
"Luxemburgo será un socio que respalde el Plan México en Europa, si así lo desea México", precisó.
La SRE agregó que la reunión de trabajo permitió que Velasco Álvarez y Bettel reconocieran la importancia de mantener una estrecha coordinación en los foros internacionales, particularmente en temas de paz y seguridad, derechos humanos, desarme y no proliferación de armas.
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