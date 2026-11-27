Protestan China y Japón por subida arancelaria de EU
Responden a los nuevos gravámenes de Trump
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HONG KONG.- China, Japón y otros socios comerciales de Estados Unidos protestaron contra las subidas de aranceles previstas por el gobierno del presidente Donald Trump y respondieron el jueves a las acusaciones de que tienen un exceso de capacidad industrial.
Los nuevos gravámenes, que probablemente entrarán en vigor a comienzos del próximo año, se anunciarán el miércoles. Su objetivo es ayudar a restablecer los aranceles a la mayoría de las economías después de que un fallo de la Corte Suprema estadounidense anuló en febrero la mayor parte de los amplios impuestos decretados por Trump, que entraron en vigor el año pasado.
Los nuevos aranceles a las importaciones siguieron a una investigación de la Sección 301 que se prolongó durante meses. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo que determinaron que las prácticas de las 14 economías relacionadas con el exceso de capacidad y producción industrial son "irrazonables y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos".
China, uno de los principales socios comerciales de Washington, enfrenta un arancel del 20%. Beijing rechazó la noción de "sobrecapacidad" por considerarla una "premisa falsa". Los aranceles podrían duplicarse al 40% si Estados Unidos determina que China no está participando adecuadamente.
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"China se opone a que se utilice como pretexto para maniobras políticas", manifestó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores. "Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no sirven a los intereses de nadie".
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