Quitan arancel para importar autopartes

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CIUDAD DE MÉXICO.- En línea con el Plan México, la presidenta Claudia Shainbaum Pardo emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que elimina el arancel de 10% para la importación de partes y componentes en el ensamble de autos.

Esto será cuando sean empresas de la industria terminal que cuenten con autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos conforme a la Ley Aduanera.

El beneficio será por cinco años y aplica a la fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ya que el arancel de 10% puede constituir un obstáculo para la atracción de nuevas líneas de producción y ensamble de vehículos ligeros al territorio nacional, indica el DOF.

La intención es atraer inversiones y aprovechar la relocalización de empresas que fomenten la transferencia tecnológica, el desarrollo local de la innovación y la protección de derechos de propiedad industrial.

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El decreto refiere el Programa Sectorial de Economía 2025-2030, que establece el objetivo de diversificar la relocalización de empresas en sectores estratégicos, mediante incentivos arancelarios temporales para la importación de material "para el ensamble de vehículos en condiciones competitivas".

"La coyuntura internacional caracterizada por restricciones al comercio exterior exige el replanteamiento de modelos de producción que permitan a la industria automotriz en México mantener su competitividad a nivel global", indicó el decreto.