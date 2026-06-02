Remesas alcanzan 4.9 mmdd en abril

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Ciudad de México.- A pesar de que las remesas se redujeron en abril respecto al mes previo, cayendo incluso del nivel de 5 mil millones de dólares, a tasa anual se apuntaron un aumento, el tercero consecutivo, con base en la resiliencia que han mostrado a raíz de las medidas migratorias del gobierno de Estados Unidos en contra de la población indocumentada.

El Banco de México (Banxico) informó que durante el cuarto mes del año el ingreso por dichos flujos ascendió a 4 mil 978 millones de dólares. Lo anterior significó una caída de 9.47% respecto al mes previo, cuando se recibieron 5 mil 499 millones de dólares.

Sin embargo, en su comparación respecto a abril de 2025, el dato representó un incremento a tasa anual de 3.7%, frente a una caída de más de 12% en el mismo mes de 2025.

Lo anterior se debió a que los paisanos realizaron más envíos, si se considera que el año pasado por esas fechas Banxico reportó 12.3 millones de operaciones, frente a 13.3 millones en abril de 2026, cerca de recuperar los 13.4 millones que se hicieron en abril de 2024, es decir, antes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Si se compara con abril de 2025, mejoró el promedio enviado por mexicanos de 385 a 403 dólares. No obstante, el dinero enviado fue menor entre marzo y abril de este año, al pasar de 412 a 403 dólares.

De acuerdo con el banco central, 99.1% de las remesas se realizó vía transferencias electrónicas, con 19 mil 505 millones de dólares. Las remesas en efectivo y especie, así como por "money orders", representaron 0.7% y 0.2% del total, con 133 y 38 millones de dólares.

Así, de manera acumulada, de enero a abril el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 19 mil 676 millones de dólares, superando los 19 mil 181 millones de dólares que se recibieron en el primer cuatrimestre de 2025, cuando se registró una expansión anual de 2.6%.La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, afirmó que las remesas permanecen afectadas por el temor de los connacionales a ser deportados.

No salen a trabajar o a realizar otras actividades por miedo a ser detenidos por el ICE, institución que a inicios de abril reportó un aumento de casi 80% en las detenciones a tasa anual.

Anticipó que, además de eso, las recientes medidas implementadas en Estados Unidos para restringir los envíos de indocumentados agravarán más la situación de las remesas.