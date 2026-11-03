Remesas crecen a tasa anual, pese a baja en septiembre

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En septiembre, de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos, las remesas se desaceleraron respecto al mes anterior, pero lograron mantenerse por arriba de los 5 mil millones de dólares.

Banco de México (Banxico) informó este martes que durante el mes patrio del 2026, los ingresos por envíos de dinero desde el extranjero, principalmente de EU, sumaron 5 mil 362 millones de dólares (mmdd).

Lo anterior representó un aumento de 1.62% a tasa anual si se compara con los 5 mil 214 millones de dólares de igual mes de 2025.

Es decir, fue una mejoría, ya que hace un año tuvieron una caída anual de 2.7%, según datos del banco central mexicano.

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Banxico reportó menores transferencias al pasar de 13.2 millones realizadas en agosto pasado a 12.5 millones de operaciones en septiembre.

Sin embargo, la remesa promedio subió de 412 dólares a 426 entre agosto y septiembre del presente año.

Pero disminuyeron las efectuadas en efectivo y especie de 458 a 398 dólares en promedio entre ambos meses referidos.

Así, de manera acumulada de enero a septiembre, los llamados "migradólares" totalizaron 47 mil 164 millones de dólares, mayor que el de 46 mil 184 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2025 y que significó un crecimiento anual de 2.1%.

El 99.2% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 46 mil 773 millones de dólares, informó el banco central.

Mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especie y las "money orders" representaron el 0.6 y 0.2% del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 303 y 87 millones de dólares, en igual orden.

En los primeros nueve meses del 2026, del total de los ingresos por remesas que se envían a México por medios electrónicos, el 46.4% se cobraron en efectivo, al registrar un nivel de 21 mil 685 millones de dólares.

Por su parte, las remesas enviadas como un depósito a cuenta fueron el 53.6% del monto total, al ascender a 25 mil 089 millones de dólares.