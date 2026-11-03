Banxico reporta 16.4 millones de usuarios en Dimo

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Dimo, el servicio desarrollado por el Banco de México (Banxico) para realizar transferencias electrónicas de dinero con poner el número de celular del receptor, reportó 16.4 millones de usuarios, sobre todo jóvenes.

El monto total operado a través de esta funcionalidad ascendió a 3 mil 700 millones de pesos en el último año con un ticket promedio de mil 186 pesos por transacción.

El monto promedio diario pasó de 6.4 millones de pesos a 13.7 millones a lo largo del año pasado, según datos recientes del instituto.

Crecimiento y uso de Dimo en México

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Esta plataforma fue creada hace dos años y sirve para pagos y envíos de dinero sin necesidad de conocer la cuenta CABLE, el número de tarjeta o de cuenta.

En 2024, tenía 11 millones de cuentas de usuarios con cuentas en bancos o de alguna otra institución financiera vinculadas a números de telefonía móvil.

Banxico informó que actualmente hay 25 participantes habilitados para operar en Dimo y 15 más en proceso de incorporación para dar dicho servicio.

De ese total, 19 se encuentran habilitados para el registro y consulta de usuarios, cinco únicamente para el registro de personas usuarias y uno para consulta.

Perfil de usuarios y volumen de operaciones

En el último año, el volumen de operaciones interinstitución en Dimo mostró un crecimiento sostenido y alcanzó 3.1 millones.

De acuerdo con el informe de Banxico, el dinamismo de este servicio se reflejó en el promedio diario de transferencias que registró una tendencia al alza, al pasar de 5 mil 400 operaciones diarias a 10 mil durante 2025.

Indicó que, en línea con este comportamiento, el volumen mensual operado alcanzó su punto máximo al cierre del año pasado, con más de 311 mil operaciones.

Detalló que 95.3% de las operaciones enviadas provinieron de la banca múltiple, pero estas instituciones sólo fungieron como receptoras en 22.4% de los casos.

En contraste, mencionó que el sector de instituciones financieras no bancarias fue el principal destino, ya que recibieron 77.6% de las transacciones, pese a haber comenzado sólo 4.7% de las transferencias.

Banxico consideró que, si se toma en cuenta el universo total de operaciones, la categoría el "resto" tuvo una participación marginal, al representar apenas 0.5% de las emisiones y 0.2% de las recepciones absolutas.

Sobre quiénes usan más Dimo, señaló que, de acuerdo a la distribución porcentual de las operaciones, revela una fuerte concentración en la población de personas adultas jóvenes.

Los que más usan esta funcionalidad pertenecen al grupo de entre 25 y 34 años de edad con 39.4% de los envíos y 42.1% de las recepciones totales.

Después los de 35 a 54 años y los menores de 25, quienes, en conjunto con el grupo líder, realizan más de 93% de la transaccionalidad en Dimo.