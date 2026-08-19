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Retrocede el turismo de EU hacia México

Los vuelos se redujeron 4% de enero a junio

Por El Universal

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Retrocede el turismo de EU hacia México
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      Ciudad de México.- Diversos factores como el precio de la turbosina, las alertas de viaje, las políticas migratorias y la menor disponibilidad de aviones han frenado el tráfico aéreo entre Estados Unidos y México, dicen analistas.

      La Unión Americana es el principal origen de turistas hacia México, así como el segundo mercado transfronterizo más grande a escala mundial, sólo después de Inglaterra y España.

      De enero a junio, el tráfico de pasajeros entre Estados Unidos y México disminuyó 5.8%, al registrar 19 millones 505 mil usuarios, indican cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

      Mientras que el número de vuelos se redujo 4%, con 152 mil 389 operaciones contra 158 mil 721 en el mismo periodo del año anterior.

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      En mayo, Spirit Airlines, aerolínea estadounidense de bajo costo, cesó operaciones y se declaró en quiebra por problemas financieros y el alza del combustible.

      En total, American Airlines redujo casi 170 mil asientos hacia México en el último año; mientras que Alaska Airlines recortó 240 mil unidades, que equivale a 38% menos en los últimos 12 meses.

      El reporte de OAG destaca que Cancún es de los destinos más afectados por una menor oferta de asientos por las aerolíneas estadounidenses, donde la capacidad se ha reducido casi 570 mil unidades, casi 2 mil 700 diarios.

      De enero a junio, el tráfico de pasajeros nacionales como internacionales con Cancún cayó 5.4%, al registrar 7.1 millones de usuarios.

      Cancún se ha visto afectado por la llegada masiva del sargazo. Mientras que Puerto Vallarta también ha experimentado una pérdida de capacidad de las aerolíneas estadounidenses de casi 30% en comparación con el verano pasado.

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