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Se dispara exportación de autos chinos

Por AP

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Se dispara exportación de autos chinos
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      Hong Kong.- Las exportaciones de automóviles de pasajeros de China se dispararon un 73% interanual en mayo, hasta alrededor de 809.000 vehículos, informó un grupo del sector el miércoles, mientras el encarecimiento de la gasolina y el diésel debido a la guerra en Irán elevó el interés por los vehículos eléctricos.

      La cifra se compara con los casi 796.000 automóviles de pasajeros exportados en abril, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

      Las exportaciones de vehículos de nueva energía, incluidos los eléctricos puros y los híbridos enchufables, se duplicaron en mayo frente a un año antes, hasta alrededor de 435.000 unidades.

      Aproximadamente uno de cada cuatro autos nuevos vendidos en el mundo el año pasado fue eléctrico, indicó la Agencia Internacional de la Energía en su más reciente informe anual de perspectivas globales sobre vehículos eléctricos, publicado en mayo, y esa proporción aumentará aún más este año pese a un comienzo de año más lento.

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      China es el mayor productor mundial del segmento y suministra la mayoría de los que se venden en todo el mundo.

      BYD, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, vendió más de 160.000 unidades en el extranjero en mayo, 80% más que el año anterior. La empresa apunta a vender 1,5 millones de vehículos fuera del país este año.

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