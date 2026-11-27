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CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de las presiones estadounidenses por reducir la dependencia de México a China y de la política arancelaria para frenar la llegada de productos chinos, en los últimos 10 años el envío de contenedores de ese país asiático a territorio mexicano por vía marítima casi se triplicó.

"Los cada vez mayores vínculos comerciales de México con China son evidentes tanto en los volúmenes de contenedores como en los valores del comercio de mercancías: los envíos de China a México aumentaron 177% en contenedores de 20 pies entre 2015 y 2025", dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD). China envío a México en el 2025 un millón 308 mil contenedores de 20 pies.

En el reporte "Revisión del transporte marítimo 2026: El transporte marítimo en una encrucijada: Navegando riesgos, sostenibilidad y resiliencia", el organismo aseguró que el valor de la mercancía se incrementó 77% de 2019 a 2023.

Este aumento se da a la par de que los Estados Unidos (EU) redujo fuertemente las importaciones de mercancía marítima de China, en los últimos 10 años, incrementó sus fuentes de abastecimiento de Vietnam, Tailandia, India y Malasia.

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Desde la primera administración del presidente Donald Trump se impusieron aranceles a productos chinos para reducir la dependencia y diversificar las cadenas de proveeduría.