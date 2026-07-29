Falso que se busque censura a radio y TV: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que presentó ayer el gobierno federal busquen censurar a medios de comunicación. Reiteró que se realiza una consulta pública para que ciudadanos y especialistas presenten observaciones y propuestas, especialmente sobre la posibilidad de multar a medios de radio y televisión.

"No hay censura, ni va a haber censura. En la ley, lo que se aprobó, además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara. Fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias y ahora esta consulta pública los lineamientos de la Comisión, ni siquiera se han emitido, se publicaron para consulta", expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, la mandataria negó que el objetivo del gobierno sea censurar a periodistas de radio y televisión, sino garantizar los derechos de las audiencias: "Esa ley se aprobó ya hace muchos meses y en esa ley dice que la Comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee", señaló.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que los lineamientos contemplan establecer la obligación de contar con un código de ética y designar una persona defensora de las audiencias. Por lo que aseguró que "más que ser un filtro", será un espacio para presentar quejas sobre desinformación, hacer precisiones al medio de comunicación o solicitar el derecho de réplica.

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"Además está nombrado por la propia empresa (...) Esa persona tiene que establecer un espacio en donde la audiencia pueda quejarse, es decir, lo que informaron no es correcto. O, ´¿por qué no se da este otro punto de vista y solo se da un punto de vista?´. El defensor de las audiencias tiene que generar las condiciones dentro de la empresa para que se permita tener una información más plural. Es eso, no tiene mayor problemática", indicó.

Ayer, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias también contemplan multas para concesionarios de radio y televisión que incumplan con sus obligaciones, aunque aclaró que las sanciones serán el último recurso.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo puntualizó que la implementación de las multas siguen en consulta pública, pues es "la parte más polémica" de los lineamientos presentados.

"Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta. Pero si se fijan, es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar.

"No es el gobierno, son las audiencias. Es el pueblo, es la gente, es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decir: ´oye, quiero mejorar el derecho a la información´, que es constitucional", defendió la mandataria ante críticas de usuarios y organizaciones civiles en redes sociales.

Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señaló que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que presentó Luisa María Alcalde son "ambiguos y dan lugar a discrecionalidad".

A través de un comunicado expresaron su apoyo al "mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias", pero al analizar lo que está a consulta pública localizaron algunos puntos a corregir para evitar una "regresión democrática".

Mientras que el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado aseguró que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) representan riesgos para la libertad de expresión si se mantienen disposiciones "vagas" para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos.