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Natalie Portman anuncia embarazo de su tercer hijo a los 44 años

Además de su nueva etapa familiar, la actriz continúa con proyectos destacados en Hollywood para 2026.

Por El Universal

Julio 29, 2026 01:29 p.m.
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Natalie Portman anuncia embarazo de su tercer hijo a los 44 años
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      La actriz Natalie Portman, de 44 años, espera a su tercer hijo, el primero con el productor francés de música electrónica Tanguy Destable; asegura sentirse agradecida y con más energía de la que imaginaba durante esta etapa.


      Natalie Portman vive una nueva etapa personal y no oculta la emoción por la llegada de su bebé. La actriz lució su avanzado embarazo y reveló que cuenta los días para conocer a su tercer hijo, el primero que tendrá junto a su pareja, el músico y productor francés.

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      Portman posteó una tierna fotografía en la que muestra su avanzado embarazo frente a una ventana.
      "Contando los días para conocerte", se lee.
      En entrevista con "Harper´s Bazaar", la protagonista de "El cisne negro" compartió que se siente profundamente agradecida por volver a convertirse en madre y describió la experiencia como un privilegio.
      "Tanguy y yo estamos muy emocionados. Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro", expresó la actriz sobre esta nueva etapa.
      El bebé será el tercer hijo de Natalie Portman, quien ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su relación con su exesposo Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024.
      La actriz también habló sobre la importancia de abordar el embarazo con sensibilidad, pues creció escuchando sobre las dificultades que muchas personas enfrentan para poder convertirse en padres.
      "Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada", recordó Portman, quien añadió que conoce a personas cercanas que han atravesado procesos complicados para lograrlo.
      "Quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan hermoso y alegre, y también no es algo fácil", señaló.
      A sus 44 años, la actriz aseguró que se encuentra bien físicamente durante esta etapa y sorprendida por la energía que conserva.
      "Me siento con más energía de la que pensé que podría tener", compartió.
      Además de esta nueva etapa familiar, Natalie Portman continúa con proyectos en Hollywood. Entre sus próximos trabajos se encuentran "The Gallerist", dirigida por Cathy Yan, una historia ambientada en el mundo del arte, y "Good Sex", producción de Netflix a cargo de Lena Dunham.

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