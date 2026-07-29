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Por sujeto armado, policías de Soledad ingresaron a vivienda: GCM

El hombre de 31 años fue detenido tras ser sorprendido, también, con una motocicleta robada en La Virgen

Por Redacción

Julio 29, 2026 01:51 p.m.
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Foto: GMC Soledad

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      Un hombre de 31 años fue detenido en la colonia La Virgen, en Soledad de Graciano Sánchez, luego de ser sorprendido a bordo de una motocicleta con reporte de robo y en posesión de un arma de fabricación artesanal.

      La Guardia Civil Municipal, aclaró que los hechos que quedaron grabados en un video, ocurrieron en el cruce de las calles San Gabriel y Julio R. Córdoba, donde agentes detectaron al motociclista circulando sin placas y sin casco.

      El conductor no pudo acreditar la propiedad de la unidad, una Italika azul con negro. Al consultar el número de serie, los oficiales confirmaron que contaba con reporte de robo sin violencia desde el pasado 5 de junio.

      Según el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie y durante la persecución sacó un arma hechiza, apuntó contra los agentes e intentó accionarla. La persecución concluyó en un domicilio de la privada de Lourdes, donde fue detenido.

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      Los agentes aseguraron la motocicleta, un arma artesanal modificada para utilizar cartuchos calibre .22 y 25 municiones.

      La corporación informó que el detenido cuenta con antecedentes por portación de armas, allanamiento, violencia familiar y robo. También sería investigado por su posible relación con un reporte de disparos registrado en junio en la colonia Rivas Guillén.

      El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que definirá su situación jurídica.

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