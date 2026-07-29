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Seguridad

Mantuvo Gobierno reservado número de policías fallecidos en ataque

El ataque del crimen organizado en La Pila dejó tres oficiales muertos

Por Rubén Pacheco

Julio 29, 2026 01:17 p.m.
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Mantuvo Gobierno reservado número de policías fallecidos en ataque
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      Hasta este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que fueron tres guardias civiles estatales fallecidos en el ataque cometido por el crimen organizado suscitado el domingo pasado, en la localidad de Cerritos, en la delegación capitalina La Pila.

      Este lunes por la mañana, tanto la Secretaría General de Gobierno del Estado como la SSPC, informaron que únicamente fallecieron dos oficiales y que uno o varios más resultaron lesionados.

      A través de una esquela, la SSPC expresó sus condolencias por el deceso de los oficiales Michele Guadalupe Stevens Martínez, Mariano Martínez Bautista y Jesús Salazar Santos.

      Es decir no se tiene claro si el tercer elemento, quien era el único que sobrevivió a la agresión, pero presentó lesiones graves, falleció el lunes en el transcurso del lunes o ayer martes.

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      Por separado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que, de acuerdo con información del gabinete federal de seguridad, los criminales que mataron a los oficiales operan en municipios de los estados de Guanajuato y Jalisco.

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