ALEX SYNTEK REPROGRAMA SU GIRA

Aleks Syntek anuncia que su gira “Total Syntek 35 aniversario” será pospuesta, hasta que su salud mejore pues, si bien, el músico no dio detalles acerca de la situación que enfrenta, dijo que su decisión de reagendar las fechas de sus conciertos está marcada por una recomendación médica.

A sólo unas horas del show privado que el multiinstrumentalista ofrecería en Tlanepantla, Estado de México, dio a conocer, a través de sus redes sociales que, las fechas que restan de su tour tendrán que esperar pues, antes, se encargará de resolver un tema de salud.

“Con profundo respeto y agradecimiento por el apoyo que me han brindado a lo largo de 35 años de carrera, quiero comunicarles que, por recomendación médica, y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos, agendados para 2025”, escribió.