TINY CHEF VIAJA A MÉXICO

“The Tiny Chef Show”, el programa infantil grabado en stop-motion, ha sorprendido a su público con la reciente aparición de su protagonista en México.

La serie, que hace unos meses causó revuelo en redes sociales por la emotiva reacción del Tiny Chef o Cheffy, a la noticia de que el show sería cancelado y retirado de Nickelodeon, ha dado un giro de 360 grados, continuando con su legado y por el momento, generando contenido para plataformas sociodigitales.

En su último capítulo y después de su vlog de su viaje a Venecia, el peculiar personaje parece empezar una nueva aventura, pues “sin darse cuenta”, el pequeño chef se encuentra en México.

La noticia de la visita de Tiny Chef a México fue publicada en el capítulo del pasado 4 de noviembre. En el minuto con 19 segundos que dura el video, se puede ver a Cheffy manejando su camión, cuando de repente recibe una llamada en la que le indican que ha olvidado su licencia de conducir, por lo que se ve obligado a preguntar dónde se encuentra -para que se la puedan llevar-.

