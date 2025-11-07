logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

TINY CHEF VIAJA A MÉXICO

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
TINY CHEF VIAJA A MÉXICO

“The Tiny Chef Show”, el programa infantil grabado en stop-motion, ha sorprendido a su público con la reciente aparición de su protagonista en México.

La serie, que hace unos meses causó revuelo en redes sociales por la emotiva reacción del Tiny Chef o Cheffy, a la noticia de que el show sería cancelado y retirado de Nickelodeon, ha dado un giro de 360 grados, continuando con su legado y por el momento, generando contenido para plataformas sociodigitales.

En su último capítulo y después de su vlog de su viaje a Venecia, el peculiar personaje parece empezar una nueva aventura, pues “sin darse cuenta”, el pequeño chef se encuentra en México.

La noticia de la visita de Tiny Chef a México fue publicada en el capítulo del pasado 4 de noviembre. En el minuto con 19 segundos que dura el video, se puede ver a Cheffy manejando su camión, cuando de repente recibe una llamada en la que le indican que ha olvidado su licencia de conducir, por lo que se ve obligado a preguntar dónde se encuentra -para que se la puedan llevar-. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD
DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD

DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD

SLP

EFE

EL RECLAMO ES POR DAÑOS EN EL MARCO DE LA BATALLA LEGAL QUE MANTIENE LA EXPAREJA SOBRE EL CHÂTEAU MIRABAL, SEGÚN DOCUMENTOS JUDICIALES REVELADOS POR LA REVISTA PEOPLE

EXMÁNAGER DE GUNS N’ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE
EXMÁNAGER DE GUNS N’ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE

EXMÁNAGER DE GUNS N’ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE

SLP

El Universal

ALEX SYNTEK REPROGRAMA SU GIRA
ALEX SYNTEK REPROGRAMA SU GIRA

ALEX SYNTEK REPROGRAMA SU GIRA

SLP

El Universal

TINY CHEF VIAJA A MÉXICO
TINY CHEF VIAJA A MÉXICO

TINY CHEF VIAJA A MÉXICO

SLP

El Universal