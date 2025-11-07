¿A DÓNDE IR?

Noviembre tiene propuestas en espectáculos de música, teatro y festivales que encenderán los escenarios de San Luis Potosí y otras ciudades cercanas. Desde los clásicos de temporada como “El Cascanueces” hasta los grandes conciertos de pop y rock, el mes promete una amplia oferta cultural que conecta recintos, públicos y géneros.

San Luis Potosí

El mes arranca en la Cineteca Alameda con la presentación de “Camilo Séptimo”, el 8 de noviembre, en un concierto que combinará luces, sintetizadores y rock alternativo.

El Teatro de la Paz abrirá sus puertas el 13 de noviembre para recibir el clásico ballet “El Cascanueces”, una puesta en escena tradicional que marca el inicio de la temporada invernal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Teatro del Parque Tangamanga 1, en el marco del 433 aniversario de la ciudad se presenta la Banda Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México, y Aida Cuevas. Julieta Venegas se presentará el 14 de noviembre, con un recital íntimo que mezcla sus éxitos y su más reciente producción.

La cartelera continúa el 21 de noviembre en la Arena Potosí, donde Edén Muñoz promete un show lleno de norteño y banda.

Un día después, el 22, la Cineteca Alameda recibirá al comediante Daniel Sosa con una noche de stand-up.

MONTERREY

El Auditorio Banamex y el Escenario GNP Seguros suman a la lista a Caifanes, el 13 de noviembre, y a Manuel Medrano, el 28, con propuestas que van del rock nacional al pop latino.

SAN MIGUEL DE ALLENDE

En noviembre, la ciudad se viste de acordes con el Festival Internacional de Jazz & Blues, que se desarrollará del 12 al 16 de noviembre con presentaciones en el Teatro Ángela Peralta, plazas públicas y foros boutique.

GUADALAJARA

El Auditorio Telmex reunirá grandes nombres en noviembre. Kevin Kaarl se presentará el 8 de noviembre con su tour Ultra Sodade, seguido por Emmanuel y Mijares el 13 de noviembre.

Además, el Cirque du Soleil llevará su espectáculo Ovo, del 7 al 9 del mes.

El Teatro Diana ofrecerá Queen Sinfónico el 8 de noviembre, junto con otras producciones musicales que completan la agenda tapatía.

CDMX

La capital del país cerrará el año con algunos de los eventos más esperados. El Estadio GNP Seguros será sede de Guns N’ Roses este 8 de noviembre, Zoé el 12 y 13, Juntos La Máquina del Tiempo Tour el 19 y Panteón Rococó con dos fechas, el 27 y 28.

El Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con dos festivales multitudinarios: Corona Capital, los días 14, 15 y 16, y el Coca-Cola Flow Fest, el 22 y 23.

En el Palacio de los Deportes se presenta Rauw Alejandro el 8 de noviembre y HUMBE el 30.

Al Auditorio Nacional el 13 de noviembre llega María José, Los Fabulosos Cadillacs el 21 y 22 de noviembre, Daniel, Me Estás Matando vuelve al reciento el 20, y Gloria Trevi lleva La Fiesta el 28.

En la Arena CDMX la propuesta incluye a PICUS el domingo 30 de noviembre y Matute el sábado 29 de noviembre.