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Piden a gaseras revisar tanques de clientes ante constantes fugas

Protección Civil reporta que son frecuentes por los cilindros deteriorados y fallas en válvulas

Por Rolando Morales

Julio 15, 2026 01:03 p.m.
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Piden a gaseras revisar tanques de clientes ante constantes fugas
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      El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, advirtió que una parte importante de los incidentes relacionados con tanques de gas se debe a que muchos de estos presentan daños físicos o fallas en sus válvulas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para verificar las condiciones en las que se encuentran antes de utilizarlos.

      El funcionario explicó que, desde que se extendió el uso de plantas de carburación para rellenar cilindros, las empresas gaseras ya no asumen la responsabilidad sobre el estado físico de los tanques que llevan los usuarios.

      Esto ha derivado en que Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos atiendan con frecuencia reportes de fugas ocasionadas por recipientes deteriorados, perforados o con válvulas en mal estado.

      Polanco Acosta señaló que el municipio sostuvo reuniones con algunas compañías distribuidoras de gas, las cuales, se comprometieron a renovar los cilindros que presentan riesgos. Indicó que estas empresas incluso entregaron evidencia de la sustitución de tanques realizada a sus clientes como parte de esas acciones preventivas.

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      Añadió que el uso de cilindros portátiles es más frecuente en la zona norte de la capital y en establecimientos dedicados a la venta de alimentos, sectores donde pidió reforzar la revisión periódica de los recipientes para evitar accidentes derivados de fugas o fallas en el equipo.

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      Finalmente, exhortó a los usuarios a trabajar de manera coordinada con las empresas gaseras y con las autoridades municipales, solicitando el cambio de los cilindros cuando presenten desgaste o daños visibles, además de verificar que los recipientes se encuentren en condiciones seguras antes de volver a llenarlos.

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