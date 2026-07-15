Inician revisión estructural en Palacio Municipal por fisuras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha un estudio geométrico y de estabilidad estructural del Centro Cultural Palacio Municipal con el objetivo de determinar las causas de las fisuras que han continuado apareciendo en el edificio durante los últimos años.

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, informó que el proyecto contempla un levantamiento topográfico, una revisión estructural y estudios de mecánica de suelos, además de un análisis geométrico del edificio. Señaló que la intención es que cualquier decisión sobre futuras obras de conservación se base en evidencia técnica y permita anticipar riesgos que pudieran comprometer la estabilidad del inmueble. Agregó que cualquier intervención se realizará conforme a los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La arquitecta Sandra Guadalupe Ochoa Gómez, especialista en restauración de sitios y monumentos y coordinadora del estudio, explicó que la investigación fue motivada porque las grietas del Palacio Municipal presentan un comportamiento atípico. Detalló que, a diferencia de las fisuras normales que suelen repararse y dejar de reproducirse, en este edificio las afectaciones reaparecen de manera constante en los mismos puntos, tanto en fachadas como en muros y entrepisos, lo que hace necesario identificar el origen del problema y no únicamente reparar los daños visibles.

Precisó que el proyecto tendrá una duración aproximada de cuatro meses y se desarrollará en dos etapas: una de trabajo de campo, con levantamientos y mediciones dentro del inmueble, y otra de gabinete, donde especialistas procesarán la información obtenida para elaborar un diagnóstico y una propuesta de intervención. Entre los estudios se incluye una comparación con información técnica generada en 2012 para evaluar si el comportamiento estructural del edificio ha cambiado con el paso del tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el ingeniero Jorge Campos, encargado de los estudios de mecánica de suelos, indicó que también se analizará la posible influencia de las fallas geológicas identificadas en la zona centro de la ciudad sobre el comportamiento del edificio. Explicó que será necesario integrar información de distintas ramas de la ingeniería para determinar si existe relación entre esas condiciones del subsuelo y las grietas que presenta el Palacio Municipal, con el fin de plantear una solución definitiva que contribuya a conservar este y otros inmuebles patrimoniales de San Luis Potosí.