ALFONSO HERRERA EN EL DOBLAJE DE ´EL GATO CON SOMBRERO

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El mexicano Alfonso Herrera encabezará el doblaje de ´El gato con sombrero, la nueva producción de Warner Bros.

Pictures Animation que tendrá su estreno en México el próximo 5 de noviembre, según un comunicado compartido por el equipo de representación del mexicano.

En esta nueva adaptación animada el personaje creado por el caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, ayudará a los hermanos, Gabby y Sebastián, a adaptarse a una nueva ciudad, lo que será una de las misiones más importantes del protagonista dentro del Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración.

"Algunos personajes los interpretas, pero otros te sacan a jugar. ´El gato con sombrero´ es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar con Warner Bros. México para traerle a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez", afirmó Herrera sobre esta figura originada en la década de 1950 y que se popularizó en la pantalla grande con la adaptación que protagonizó Mike Myers en 2003.

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De acuerdo con el comunicado, la producción, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, será además la primera película animada de larga duración producida por Warner Bros. Pictures Animation.