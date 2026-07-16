Valles sería primer municipio con reglamentación contra fracking
La negativa del Cabildo a cambios en uso de suelo busca proteger el medio ambiente local.
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CIUDAD VALLES. El secretario del Ayuntamiento dijo que Valles se convertiría en el primer municipio del país con una reglamentación en contra del fracking.
Cabildo de Valles niega cambio de uso de suelo para fracking
La negación de Cabildo a que se apruebe el cambio de uso de suelo, en el caso de la práctica del fracking, no se limita a la negativa, sino que, para Contreras Malibrán, constituye una serie de reglas en el propio municipio que rechazan esta actividad a la que consideran nociva para el medio ambiente.
Competencia municipal en uso de suelo y reglamentación contra fracking
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Y aunque el fracking es un tema de índole federal, el uso de suelo es competencia directa y única del municipio y en comisiones del Cabildo se promulgó la que, a decir de Contreras, podría ser la primera de las reglamentaciones al respecto.
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