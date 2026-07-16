SpaceX aborta misión Starship en Texas por fallo informático
SpaceX informó que desconoce la causa del aborto en la cuenta atrás del lanzamiento.
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Washington, 16 jul (EFE).- El gigante aeroespacial SpaceX abortó este jueves la decimotercera misión de su cohete de gran tonelaje Starship, justo cuando se disponía a encender los motores del vehículo en la plataforma de lanzamiento.
SpaceX aborta misión Starship Texas
La compañía ha dicho desconocer -por el momento- por qué los sistemas informáticos ordenaron la detención del operativo de despegue cuando la cuenta atrás alcanzó cero en Starbase, la base de lanzamiento de SpaceX en la costa oriental de Texas (EE.UU.).
Misión abortada en cuenta atrás
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