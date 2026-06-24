Rey Grupero denuncia amenazas por buscar justicia para su hijo Enzo

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El caso que involucra a Rey Grupero, Nanda Rocha y el pequeño Enzo ha dado un giro que ha encendido las alarmas.

Lo que comenzó como una lucha pública para denunciar un presunto caso de abuso infantil y exigir justicia para un menor, ahora se ha convertido en una situación marcada por amenazas, intimidaciones y preocupaciones por la seguridad de quienes encabezan la denuncia.

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Desde hace meses, la pareja ha utilizado sus plataformas y distintos espacios mediáticos para exponer el caso de Enzo, hijo de Nanda Rocha, a quien el influencer ha criado y protegido como si fuera su propio hijo. Sin embargo, en medio de este proceso legal y mediático, las tensiones han escalado a un nivel que, según afirma el creador de contenido, pone en riesgo su integridad física.Durante una entrevista concedida a algunos medios de comunicación, entre ellos el programa "De Primera Mano", el exintegrante de La Casa de los Famosos All-Stars aseguró que ha sido víctima de amenazas de muerte desde que decidió hacer pública la situación de su hijastro."Me marcan de un teléfono rarísimo y me dicen que el sábado me iba a dar cuello y que era de parte de la familia de esta persona, pero que le querían echar la culpa a un artista con el que tuve un problema", dijo.Asimismo, relató que la llamada le causó preocupación debido al nivel de detalle con el que fue realizada. Según explicó, la persona que se comunicó con él le advirtió sobre un supuesto plan para atacarlo y responsabilizar a un tercero."Me dice 'oye carnal, te van a soplar' [...] entonces yo dije 'ah, caray'. Y dice: 'de parte de la familia de [...] eso sí, no puedo decir el apellido, pero venía de parte de uno de los hermanos, y que me iban a desvivir, y que le iban a echar la culpa a ese, vamos, le dicen el 'Garibaldi'."Ante el temor de que las amenazas puedan materializarse, reveló que tomó medidas preventivas y dejó un video en poder de una persona de confianza."Ya le mandé a una persona de mi confianza ese video, por si algo sucede".La declaración ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca el proceso relacionado con Enzo y las denuncias que la pareja ha impulsado desde hace más de un año.A pesar de las presiones y los episodios de intimidación que asegura haber enfrentado, afirmó que no abandonará la búsqueda de justicia, pues sostuvo que continuará recurriendo a las instancias legales correspondientes para que el caso avance y se esclarezcan los hechos denunciados.Cabe recalcar que, no es la primera vez que ha sido intimidado, pues el pasado 5 de junio, el creador de contenido informó a través de Instagram que dos hombres que se identificaron como policías judiciales acudieron al edificio donde vive junto a Nanda durante las primeras horas de la mañana.De acuerdo con su versión, los individuos llegaron alrededor de las 6:26 horas con la intención de entregar una supuesta notificación. Sin embargo, el personal de seguridad del inmueble les negó el acceso debido a que la pareja se encontraba descansando.Ante ello, el influencer reconoció que nunca pudo confirmar si realmente se trataba de agentes oficiales o de personas que buscaban intimidarlos en medio del conflicto legal que enfrentan.