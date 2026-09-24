Ana Serradilla cuestiona sistema educativo en documental

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Cuando iba en la primaria, Ana Serradilla se sentaba al fondo de salón de clases y no entendía por qué los profesores escribían algo en el pizarrón si no se veía nada de ello.

Ana Serradilla comparte su experiencia personal y crítica sobre la educación en México.

Entonces, al terminar la clase, la actriz de "Pastorela" y "Ahora que no estás" se acercaba al frente para saber lo que ahí estaba y entender mejor todo.

"Nadie en mi casa se dio cuenta que yo no veía de lejos, hasta ese momento mi mundo era de manchas, para mí era normal acercarme a los árboles para saber que tenían hojas. Y eso me iba afectando en la escuela", recuerda.

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Así que cuando la invitaron para formar parte del documental "El fin de la escuela" que estrena este jueves y le explicaron lo que querían de ella, no dudó en aceptar.

El largometraje fue creado y producido por Juan Alfonso Mejía, extitular de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y activista en la defensa y promoción del derecho al aprendizaje.

El documental dirigido por Carlos Armella busca abrir diálogo sobre cambios educativos.

Dirigido por Carlos Armella ("Rafa Márquez: el Capitán" y "Ánimo juventud") lanza la pregunta de para qué sirven las escuelas y abrir una conversación nacional sobre los cambios que necesita el sistema educativo para no sólo transmitir conocimientos, sino también generar oportunidades, reducir desigualdades y recuperar la pasión por aprender.

Esto implica ir detectando las necesidades y facultades de los niños desde el hogar, para luego irlos afilando en un aula con la preparación adecuada.

"Sin meternos en ámbitos políticos y gubernamentales, la educación empieza desde casa, de cómo tomas tú la escuela. A mí me encantaba aprender, pero el concepto de la escuela de pronto me estresaba un poco o no me encantaba, deseaba ser grande para dejar de ir y, ahora que soy grande, muy grande, estoy estudiando una carrera", comenta Ana.

"Entonces trata de ver por qué no hay tantos métodos de aprendizaje y distintos tipos de escuela que eso es lo que importa. Más que hacer una crítica es analizar cómo se está llevando ese aprendizaje a cabo y cómo cada persona la recibe", abunda.

Ana participa en el documental, donde hay voces especializadas en educación, como actriz interpretando a una profesora. ¿La razón? Es que hay una parte de ficción, pues todo inicia en un momento en el que teóricamente hay un fin del mundo y ella va recordando lo que significaba.

"Lo que genera la escuela no sólo vas a aprender, sino a convivir con amigos, empiezas a abrir esa cuestión social, ves tus derechos y tus obligaciones y, lo importante, es ver para qué me sirve y qué estoy aprendido", apunta.

Juan Alfonso Mejía produce proyecto que promueve el derecho al aprendizaje.

La producción corrió a cargo de Funderelele Producciones, mientras que la distribución por La Tarea Nunca Acaba.