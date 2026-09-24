Macklemore destinará ganancias de su gira a organizaciones palestinas

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Macklemore regresa a los escenarios con una nueva gira que lleva por nombre "Free Palestine Tour", apenas unas semanas después de ser retirado como telonero de Ed Sheeran, en medio de la polémica generada por sus declaraciones y postura pública sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Macklemore anuncia gira Free Palestine Tour

El rapero de "Thrift Shop", de 43 años, anunció este jueves 24 de septiembre las primeras fechas de su nueva gira, que llevará el espectáculo "Macklemore y amigos" a Dublín, París y Londres. Los conciertos están programados para el 26, 29 y 30 de octubre, respectivamente.

El artista aseguró que todas las ganancias serán destinadas a organizaciones que apoyan al pueblo y al movimiento palestino y adelantó que próximamente dará a conocer más fechas y artistas invitados en Estados Unidos.

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En un mensaje publicado en Instagram, Macklemore explicó que la gira surgió a partir de los acontecimientos de las últimas semanas y de lo que considera un mayor interés de los artistas por pronunciarse sobre la situación en Palestina.

"Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona", escribió. También cuestionó que los artistas sean censurados o enfrenten consecuencias por utilizar sus escenarios para hablar sobre la causa palestina.

"Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención", señaló.

Controversia y salida de Macklemore de la gira Loop Tour

El anuncio de Macklemore ocurre después de que fuera retirado de las ocho fechas restantes de la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran, de acuerdo con People, su salida ocurrió luego de sus comentarios sobre Israel y Palestina durante un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el pasado 4 de septiembre.

Macklemore posteriormente afirmó que Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium a través de Kraft Group, había presionado para que no se le permitiera actuar en ese recinto y que otros propietarios de estadios se habían sumado a la exigencia. Según su versión, Ed Sheeran le comunicó que los empresarios habían planteado un ultimátum: si Macklemore continuaba en la gira, no podría presentarse en sus estadios.

Kraft rechazó esa caracterización y declaró a People que no quería "proporcionar una plataforma para el discurso de odio". También cuestionó las recientes acciones de Macklemore, así como lo que describió como material con contenido antisemita que consideró ofensivo para la comunidad judía.

Por su parte, Ed Sheeran aclaró que el contrato de Macklemore era con el promotor de la gira y no con él. El cantante dijo que no quería defraudar a los fans ni abandonar al equipo de músicos y trabajadores que dependían de los conciertos.

La salida de Macklemore también provocó que otros artistas vinculados con la gira, entre ellos Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe, así como la banda Beoga, dejaran la serie de conciertos.

Tras la controversia, Macklemore anunció que donaría el millón de dólares que había ganado con la gira de Sheeran a organizaciones de ayuda al pueblo palestino y pidió a Kraft que igualara la cantidad.

Sheeran también se pronunció públicamente sobre el conflicto durante un concierto en Filadelfia el 19 de septiembre. El cantante condenó tanto el ataque ocurrido en el festival Nova de Israel el 7 de octubre como la situación humanitaria en Gaza y afirmó que le preocupa que los recintos puedan condicionar el contenido que los artistas presentan sobre el escenario.

"Me preocupa profundamente la idea de que los recintos preaprueben el contenido de los artistas", expresó Sheeran. "Jamás debería suceder en un mundo libre".

Ahora, tras su salida de la gira, Macklemore convierte la controversia en el punto de partida de una nueva serie de conciertos, cuyo propósito declarado es recaudar fondos para organizaciones que apoyan a Palestina y reunir a otros artistas que han expresado públicamente su solidaridad con esta causa.