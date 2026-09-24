La pobreza urbana en Argentina trepa al 32.3%

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La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el primer semestre de 2026 en el 7,5 %, 1,2 puntos por encima de la tasa registrada en el semestre anterior.

La tasa de pobreza del primer semestre de este año es la más alta desde el segundo semestre de 2024.

En la comparación interanual, el índice de pobreza subió en el primer semestre del año 0,7 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia ascendió 0,6 puntos.

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La población más afectada es la de los niños de hasta catorce años, grupo en el que la tasa de pobreza es del 44,5 % y la de indigencia, del 10,8 %.

Le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, con una tasa de pobreza del 36,9 % y una nivel de indigencia del 8,5 %.

La medición del Indec solo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 30,1 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 46,5 millones de personas.

De estas ciudades, la que mayor tasa de pobreza registra es Concordia (provincia de Entre Ríos, este), con un índice del 56,2 % y donde casi doce de cada cien habitantes ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

La mayor tasa de indigencia (17,3 %) la tiene Resistencia, capital de la norteña provincia del Chaco.

En la primera mitad de 2024, el índice de pobreza había saltado al 52,9 %, la tasa más alta desde 2003, por los efectos de las medidas de choque de ajuste económico y la muy elevada inflación que caracterizaron a los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

La caída en la tasa oficial de pobreza que se dio en los semestres posteriores ha tenido relación directa con el proceso de desaceleración de la inflación, que pasó del 117,8 % interanual en diciembre de 2024 al 31,5 % en diciembre último.

Sin embargo, la inflación se aceleró en la primera mitad de este año, hasta ubicarse en el 33,5 % en junio pasado, sin que los ingresos de los hogares se recuperaran al mismo ritmo, lo que explica el alza en la tasa de pobreza semestre el primer semestre.